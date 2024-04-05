Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів про оперативну ситуацію у Запоріжжі після сьогоднішньої російської атаки по місту.
За його словами, за останні години ворог завдав п’ять ракетних ударів по Запоріжжю, здебільшого по цивільній інфраструктурі. Станом на 18:10 відомо вже про трьох загиблих людей та 13 постраждалих. Чотири людини перебувають у тяжкому стані.
"Наразі ми володіємо інформацією, що частково пошкоджено щонайменше три багатоповерхових будинки і щонайменше десять приватних будинків. Нажаль, є загиблі, за останньою інформацією, якою ми володіємо, три людини загинуло. Станом на зараз 13 осіб доставлено в нашу лікарню, з яких чотири знаходяться у тяжкому стані. Серед постраждалих два журналісти, які отримали поранення під час ракетних обстрілів", - акцентував Федоров.
Рятувальники приступили до роботи одразу після нещодавнього завершення повітряної тривоги. "Що є знаковим для сьогоднішніх ворожих ракетних ударів, то спочатку було два ракетних постріли. А потім, за буквально сорок хвилин, у теж саме місце також був ракетні постріли, як тільки почали працювати рятувальники та поліцейські", - підкреслив Федоров.
Він додав, що також постраждала промислова і цивільна торгова інфраструктура. "Наразі ще не можливо оцінити всіх масштабів руйнувань, тому що тільки отримано доступ до всієї інфраструктури", - зазначив голова Запоріжської ОВА.
Російські удари по Україні: останні новини
Як повідомляв УНІАН, сьогодні після 15:00 у Запоріжжі було чутно два вибухи. У обласній військовій адміністрації повідомляли про шістьох постраждалих, серед яких була дев'ятирічна дитина.
Також під російською атакою опинився Харків. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту вдарили керованими авіаційними бомбами.