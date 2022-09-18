За його словами, остаточні умови визначатиме саме українська сторона.

Після війни укладення мирного договору все одно настане. Серед умов буде вихід росіян з української території, фінансовий внесок агресора у відбудову країни, а також моральне й карне визнання винних у воєнних злочинах.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель французькій газеті Journal du dimanche.

За його словами, війна може тривати ще довго, і президент РФ Володимир Путін "добровільно не поступиться".

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"Ми маємо посилити нашу підтримку України, задовольняючи її значні військові та економічні потреби. Бо давайте не будемо мати ілюзій. Путін добровільно не поступиться", — сказав дипломат.

Водночас Боррель наголосив, що лише Україна та українці мають визначити умови для припинення військового конфлікту.

"Якщо війна не закінчиться, надія покласти цьому край, мабуть, народжується на полі бою", - зазначив він.

Нагадаємо, Боррель висловив жаль з приводу того, що ЄС упустили можливість почати навчання українських Збройних сил рік тому, за багато місяців до того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення.

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