Після війни укладення мирного договору все одно настане. Серед умов буде вихід росіян з української території, фінансовий внесок агресора у відбудову країни, а також моральне й карне визнання винних у воєнних злочинах.
Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель французькій газеті Journal du dimanche.
За його словами, війна може тривати ще довго, і президент РФ Володимир Путін "добровільно не поступиться".
"Ми маємо посилити нашу підтримку України, задовольняючи її значні військові та економічні потреби. Бо давайте не будемо мати ілюзій. Путін добровільно не поступиться", — сказав дипломат.
Водночас Боррель наголосив, що лише Україна та українці мають визначити умови для припинення військового конфлікту.
"Якщо війна не закінчиться, надія покласти цьому край, мабуть, народжується на полі бою", - зазначив він.
Нагадаємо, Боррель висловив жаль з приводу того, що ЄС упустили можливість почати навчання українських Збройних сил рік тому, за багато місяців до того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення.