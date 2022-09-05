Їх потрібно поповнити спільними зусиллями, вважає він.

Оскільки країни-члени ЄС продовжують відправляти зброю і боєприпаси в Україну, її запаси в блоці виснажуються.

Як повідомляє AP, про це попередив у понеділок головний дипломат блоку Жозеп Боррель.

"Військові запаси більшості держав-членів були, я б не сказав, вичерпані, але виснажені значною мірою, тому що ми забезпечуємо великий потенціал для українців", – заявив він під час дебатів з європейськими законодавцями.

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Він закликав країни ЄС краще координувати свої витрати на військову техніку.

"Його (запас – УНІАН) потрібно поповнити. Найкращий спосіб поповнення – це робити це разом. Це буде дешевше", – сказав дипломат..

Боррель попередив, що якщо країни-члени продовжуватимуть розширювати свої військові можливості так само, "результатом буде велика трата грошей".

"Тому що це не спосіб уникнути дублювання (цього багато) або заповнити наші прогалини", – додав він.

Боррель також висловив жаль з приводу того, що ЄС упустили можливість почати навчання українських Збройних сил рік тому, за багато місяців до того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення.

"На жаль, ми цього не зробили, і сьогодні ми шкодуємо. Ми шкодуємо, що в серпні минулого року ми не послідували цьому проханню, не виконали це прохання", – сказав він.

Якби ЄС відреагував в той час, сказав Боррель, "ми були б в кращій ситуації".

Як раніше повідомляв УНІАН, Захід схиляється до того, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла в глухий кут". У Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Німецьке видання Die Welt повідомило, що в Німеччині з червня поточного року блокуються подальші поставки важкого озброєння в Україну. Міноборони ФРН проводить регулярні зустрічі з обговоренням цього питання. Але вони закінчуються нульовим результатом для ЗСУ.

У той же час канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що країна буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно.

При цьому він зазначав, що Берлін не постачатиме Україні озброєння, з якого ЗСУ зможуть завдавати удари по території Російської Федерації.

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