Російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося зламати опір українців.

Європейський Союз повність підтримує боротьбу народу України з російськими загарбниками. Про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив у мережі X.

Зокрема, високий представник ЄС обговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою останній розвиток подій на фронті та контрнаступ у Курській області РФ.

"Я підтвердив повну підтримку Євросоюзом боротьби народу України. Путіну не вдалося зламати український опір проти його необґрунтованого вторгнення і тепер він змушений відходити вглиб російської території", - наголосив Боррель.

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Водночас, своєю чергою, Кулеба під час розмови з Боррелем зосереджувався на кроках, спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь.

"Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", - відзначив Кулеба.

Війна в Україні - операція у Курській області

За даними видання Financial Times, Україна готується до "торгів" з ймовірним президентом США Дональдом Трампом, захоплюючи російські землі. Ймовірно, захоплені російські території стануть "розмінною монетою" у майбутніх переговорах.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем України перебувають вже 74 населені пункти на Курщині.

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