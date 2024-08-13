Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи.

Триває операція українських військ на території Курської області РФ. Під контролем України перебувають вже 74 населені пункти. Протягом минулої доби ЗСУ просунулися на різних напрямках від 1 до 3 кілометрів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в доповіді президенту України Володимиру Зеленському. Наразі на цих територіях проводять стабілізаційні заходи.

"Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій", – заявив Зеленський після доповіді.

Він також додав, що попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, а обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Наразі також ведеться розробка гуманітарних рішень для цих територій.

Операція в Курській області триває: важливі новини

Напередодні нардеп Михайло Цимбалюк повідомив, що Силам оборони України під час спеціальної операції у Курській області вдалося взяти у полон "жирні фігури", які росіяни захочуть скоріше повернути в рамках обміну.

Вторгнення України в Курську область може стати поворотним моментом в історії Росії, як і перша битва 1943 року, вважає британський полковник у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, який командував силами НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози.

На думку журналістів The New York Times, українська операція в Курській області – це спроба шокувати Росію, яка вже звикла до кривавої війни, досі обмеженої територією України. Однак, якщо втрати ЗСУ під Курськом виявляться достатньо великими, а ефект для Росії відносно незначним, це остаточно підірве здатність України тримати фронт на Донбасі, вважають журналісти.

Тим часом радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Курська область, як і будь-яка інша прикордонна російська область, підтримують війну в Україні. За словами Подоляка, влада РФ впевнена, що її територія неформально недоторканна і "ніхто не руйнуватиме логістику та інфраструктуру війни на території РФ".

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