Уряд направить кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

Україна отримала 4,2 млрд євро допомоги від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд направить ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. Військові видатки Україна продовжує фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів.

"Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги", – зазначив глава уряду.

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В Мінфіні підкреслили, що кошти вже надійшли до державного бюджету. Транш складається з пільгового фінансування – 2,7 млрд євро та гранту – 1,5 млрд євро. Кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах інструменту Ukraine Facility.

В міністерстві підкреслили, що наступний транш Україна зможе отримати до кінця поточного року, за умови виконання всіх індикаторів до кінця третього кварталу.

Допомога ЄС

В кінці липня посли Євросоюзу схвалили надання Україні траншу в розміні 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Раніше виділення коштів підтримала Єврокомісія.

На початку серпня виділення траншу макрофінансової допомоги у розмірі 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility схвалила Рада Євросоюзу.

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