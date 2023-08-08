У чоловіка була депресія. Він говорив товаришам по службі, що хоче звести рахунки із життям.

У Криму наклав на себе руки "мобік" через страх повертатися на фронт.

Як повідомляє "Осторожно, новости", вчора увечері на березі Північно-Кримського каналу виявили тіло чоловіка. Особу загиблого встановили - ним виявився 43-річний мобілізований з Волгограда Андрій А.

Чоловік проходив службу у бригаді морської піхоти у Севастополі, брав участь у війні проти Україніи. Товариші по службі мобілізованого стверджують, що останнім часом він перебував у сильній депресії, говорив про те, що не хоче знову їхати до зони бойових дій та думає про самогубство.

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"Кілька днів тому він самовільно залишив частину, командування намагалося знайти його самотужки. За попередніми даними, причиною смерті стала втрата крові. На шиї чоловіки виявили рану, поряд з ним лежав складаний ніж, пляшка алкоголю та снодійне", - пише канал.

Інші новини про російських "мобіків"

Хто не вбиває себе сам, того "мінусують" українські воїни. Нещодавно в Україні ліквідували окупанта з "нефартовим прізвищем" - Кіллера Євгена. Він був "мобіком". На фронт Кіллер потрапив восени 2022 року і займав посаду командира гранатометного відділення взводу вогневої підтримки.

Перед цим в Україні "задвохсотили" окупанта, який був командиром артустановки без знань та навичок.

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