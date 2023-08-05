Ліквідований окупант був мобілізованим восени минулого року.

В Україні ліквідували окупанта з "нефартовим прізвищем" - Кіллера Євгена.

Як повідомив журналіст Денис Казанський з посиланням на некролог, Кіллера "задвохсотили" 15 липня.

Він був "мобіком". На фронт Кіллер потрапив восени 2022 року і займав посаду командира гранатометного відділення взводу вогневої підтримки.

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"Нефартове прізвище", - іронічно прокоментував Казанський.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

Нагадаємо, що за минулу добу Силами оборони знищено 620 російських загарбників, а також 32 одиниці артилерії - максимальний показник за добу за останні три тижні.

Загалом бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 05 серпня 2023 року орієнтовно склали близько 249 110 особового складу ‒ близько 249 110 (+620) осіб.

Досить часто серед втрат з'являються досить відомі імена. Наприклад, 14 липня в Україні ліквідували російського полковника Євгена Вашуніна. Він керував "Ленінградським полком".

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