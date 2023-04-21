Техніку добили з протитанкових засобів.

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ знищили сучасний російський танк Т-90. Вони заклали міни, на яких підірвалася техніка, а потім здійснили кілька залпів з протитанкових засобів.

Про це розповіла прес-служба Сил спецоперацій в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "Оператори одного з підрозділів ССО виставили протитанкові міни ТМ62 на одному з напрямків. А Т-90 окупантів успішно на них підірвався. Не вагаючись, наші воїни добили ворожу техніку з протитанкових засобів".

До повідомлення прикріпили ролик з демонстрацією роботи бійців. Українські захисники дочекалися, коли Т-90 наїде на міну, а потім почали стріляти з протитанкової зброї.

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Момент підриву танка і подальші попадання по ньому вдалося зафіксувати на камеру дрона. В результаті роботи воїни ССО значно пошкодили башту і корпус Т-90.

Втрати Росії в Україні: остання інформація

Згідно зі свіжою статистикою від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 185 050 рашистів та знищили понад 24 тисячі одиниць ворожої техніки.

Позаминулої ночі українські прикордонники відбили два штурми в Бахмуті. Окупанти навіть намагалися підтягнути резерви, але не змогли прорвати оборону. В результаті вдалося усунути 3 ворогів і поранити ще 6.

Аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) підрахували, що щомісяця Росія втрачає в Україні майже 150 танків. Однак РФ все ще зберігає перевагу в техніці. Станом на лютий 2023 року у неї було більше літаків та танків у 13-15 та 7-8 разів відповідно.

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