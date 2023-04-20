За рік війни РФ втратила до 3,5 тис. танків.

Росія продовжує втрачати велику кількість військової техніки на війні, розвʼязаній проти України. Щомісяця ворог втрачає на полі бою майже 150 танків, проте спроможності для ведення війни у РФ все ще є.

Як повідомляє CNN, такі дані наводяться у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Загалом за час повномасштабної війни проти України Росія втратила майже 10 тисяч одиниць основної військової техніки. Серед них – танки, артилерійські установки, безпілотники та вантажівки.

Дослідники зазначають, що за рік війни РФ втратила до 3,5 тис. танків. При цьому ворог тепер не використає біля 500 одиниць модернізованого танка Т-72Б3, який вперше поставили армії РФ у 2013 році.

Відео дня

Через брак техніки росіяни почали перекидати в Україну застаріле озброєння. Зокрема, на фронті фіксують танки Т-55, які ввели в експлуатацію в 1948 році.

Проблеми в росіян виникають із виробництвом нового озброєння. Російський "Уралвагонзавод" може виробляти близько 20 танків на місяць.

Водночас аналітики наголошують, що РФ все ще має перевагу в кількості техніки. Так, станом на лютий 2023 року на озброєнні Росії було в 13-15 разів більше літаків, у 7-8 разів більше танків і в 4 рази більше бойових броньованих машин, ніж в України.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 19 квітня 2023 року було знищено 183 750 російських загарбників, 7110 броньованих машин противника та тисячі одиниць іншої техніки. Зокрема, ворог не зможе застосувати 3665 танків, чотири з яких були знищені протягом минулої доби.

Також українські захисники знищили чимало ворожих гармат та вантажівок з боєприпасами. Момент ліквідації техніки ворога потрапив на відео.

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