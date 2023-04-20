Противника вдалося виявити за допомогою тепловізора.

Минулої ночі позиції українських прикордонників у Бахмуті штурмували російські окупанти. Ворог здійснив дві атаки і навіть підтягнув резерви у спробах прорвати оборону наших воїнів. Однак штурми закінчилися для рашистів втратами і відступом.

Такою інформацією поділилася прес-служба ДПСУ в офіційному Telegram-каналі: "Минулої ночі прикордонники відбили 2 атаки окупантів. Пересування штурмовиків виявили за допомогою тепловізора. Наші бійці підпустили їх на оптимальну відстань і відкрили вогонь".

Після першого невдалого штурму вороги спробували перегрупуватися і підтягнули резерви. Однак це не допомогло прорвати оборону українських прикордонників. В результаті окупантам довелося відступити. Противник втратив 3 солдатів убитими і ще 6 пораненими.

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Ситуація в Бахмуті: остання інформація

Східна "фортеця" залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Саме в Бахмуті ведуться найзапекліші бої, про що розповіли в сьогоднішньому зведенні від Генштабу ЗСУ.

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), окупанти захопили 87,9% території міста. На північному заході "вагнерівці" просунулися в районі на північ від вулиці Весела.

"Бахмутський напрямок залишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил і мріє повністю взяти місто під свій контроль. Однак сили оборони стримують натиск противника в динамічних боях, завдаючи йому істотних втрат", — прокоментував ситуацію у місті командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський.

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