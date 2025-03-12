У Курській області складніше вести бойові дїі, оскільки там не працює Starlink. Крім того, там доволі ускладнена логістика.

Про це в етері телемарафону розповів начальник безпілотних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського, капітан Олександр Замша. Він додав, що росіяни застосовують на Курському напрямку дрони на оптоволокні:

"Особовий склад постійно ризикує отримати дрон, при будь-якому переміщенні. Противник сконцентрував тут дуже великі зусилля по своїм підрозділам БПЛА - найвідбірніші, можна сказати, найкращі з їхнього боку. Саме тому Курський напрямок є найбільш складним".

Військовий розповів про досвід протистояння північнокорейським військовим на Курщині. За його словами, у смузі оборони 36 ОБрМП представників армії КНДР використовували у вигляді "гарматного м’яса", однак згодом цю тактику трохи змінили.

Відео дня

"Раніше вони використовували тактику живих людських хвиль, коли через поле на наші позиції могло рухатися близько 70 військовослужбовців противника. Зараз вони стали більш гнучкими. Це дрібні групи по три військовослужбовці. Дистанція між кожним 50 метрів, між групами - 600 метрів", - зазначив Замша.

Як пояснив боєць, така хвиля дрібних груп може сунути лісосмугами або вулицями протягом 4-5 днів. "Це свідчить про те, що противник вчиться. Північнокорейці теж вчаться і здобувають свій унікальний досвід, в тому числі за рахунок залучення до бойових дій з боку росіян", - додав він .

Бої в Курській області

Як повідомляв УНІАН, Росія посилила свій наступ на Курщині.

За даними аналітиків проєкту DeepState росіяни просунулися на Курщині та підтягують сили в східну частину Суджі. Експерти зазначають, щоб стабілізувати ситуацію Сили оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску російських військ, але "дається це вкрай важко".

Зараз загрози оточення підрозділів Сил оборони України в Курській області немає, про це 10 березня повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який працює в операційній зоні угруповання військ "Курськ".

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