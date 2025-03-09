'Передова тактика': елітні російські дрони знищили сотні цілей на Курщині, - Forbes

Російське просування загрожує єдиній лінії постачання українських військ у Курській області.

Минулого тижня Росія розгорнула один із найефективніших підрозділів безпілотників, а також сотні північнокорейських військовослужбовців разом із морською піхотою та десантниками у Курській області. Зупинити їх Україні буде нелегко, пише Forbes.

Наступ окупантів розпочався в момент, коли адміністрація президента США Дональда Трампа припинила надавати Україні розвіддані та постачати боєприпаси американського виробництва. Це призвело до втрати територіальних здобутків минулого місяця та загрожує відрізати головну дорогу до основної української військової бази в Курську – міста Суджа.

Генеральний штаб України повідомив "Українській правді", що ситуація в Курську, який частково перебуває під контролем ЗСУ з серпня, "залишається складною, але контрольованою".

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Однак поки що невідомо, як українські військові планують протидіяти новій російській тактиці, що поєднує в собі елітні дронові підрозділи та підтримку північнокорейських військових.

Залучення північнокорейських сил

Росіяни знову використовують 177-й полк морської піхоти, 810-ту бригаду морської піхоти та 11-ту десантно-штурмову бригаду, які отримали підкріплення з Північної Кореї.

Після значних втрат у минулорічних атаках на Курський виступ (третина особового складу з 12 000 військових), 11-й армійський корпус КНДР у грудні або січні відійшов із лінії фронту. Зараз він повернувся з поповненими резервами.

Домінування безпілотників

Головну перевагу України – ефективність дронів – було значно послаблено завдяки активному застосуванню російського Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон".

"Рубікон" використовує передову тактику дронів", - зазначає незалежний аналітик Ендрю Перпетуа.

Вони атакують невеликі ділянки доріг (100-300 м), насичуючи їх безпілотниками. Напади відбуваються групами, часто вражаючи передню, задню та бокові частини транспортного засобу майже одночасно. Вони також застосовують мінування, закладаючи дрони на шляху руху колон.

Окрім цього, "Рубікон" використовує високотехнологічні системи радіоуправління, що дозволяють обходити українські системи РЕБ. У результаті "українська логістика в Курську зазнала серйозних збитків від атак безпілотників", пояснює Перпетуа. Зафіксовано знищення сотень українських машин, включно з вантажівками постачання, бойовими машинами M-2 Bradley та броньованими вантажівками MaxxPro.

"Кількість точно не на нашому боці", - визнає український оператор дронів Крігсфоршер, який воює в Курській області.

Нові засоби боротьби

Українські ВПС залучили щонайменше один винищувач МіГ-29 для удару по російських бронетанкових складах, що підтримують контрнаступ. Повідомляється, що українські сили відбили спробу росіян прорватися через старий трубопровід до Суджі.

Однак без сучасних засобів радіоелектронної боротьби ситуація залишається критичною. "Без значного прогресу в технології глушіння для протидії можливостям "Рубікону" утримання опору в Курську може стати нежиттєздатним", - попереджає Перпетуа.

Курська операція - останні новини

Нагадаємо, спочатку ЗМІ повідомили, що вранці 8 березня близько сотні російських солдатів пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі Курської області РФ.

Пізніше офіцер ЗСУ Мирослав Гай заявив, що українські бійці влаштували цій ворожій групі пастку, і 80% особового складу противника було знищено:

"Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію... Вихід із труби був завалений, що унеможливило евакуацію ворожої групи. Далі - знищення. Ліквідовано близько 80% особового складу противника".

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