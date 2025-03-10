Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

Наразі загрози оточення підрозділів Сил оборони України в Курській області немає. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в Facebook.

"Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони", - зазначив він.

Він підкреслив, що працює в операційній зоні угруповання військ "Курськ", і ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

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За його словами, низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує - вони зруйновані вогневим впливом агресора.

"Незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти. Окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони", - заявив головком.

Крім того, він поінформував, що на місці прийняв рішення щодо посилення нашого угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою.

Ситуація в Курській області - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий заявив, що на Курщині загрози оточення українських сил немає. За його словами, головна битва на цьому напрямку триває за логістичну трасу, і про жоден котел не йдеться.

Водночас у DeepState повідомляли, що росіяни захопили кілька населених пунктів в Курській області. Йдеться про Мартинівку та Малу Локню разом з околицями.

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