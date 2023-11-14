Тіло загиблого розвідника окупанти просто залишили у лісі.

Російська ДРГ змогла прорватись у Чорнобильську зону в районі українсько-білоруського кордону. Однак далеко ворог не пройшов - солдат зупинили дикі кабани.

За даними наближеного до Генштабу РФ Телеграм-каналу "Кремлівська табакерка", подія сталася неподалік Чорнобильської атомної станції. В зону відчуження з території Білорусі змогла проникнути нечисленна ворожа диверсійна група. Вони якимось чином оминули українські пости контролю та спостереження.

"Якоїсь миті група проходила лісом і зіткнулася зі стадом диких кабанів, які там водяться. Стріляти тварин можливості не було, оскільки гучні звуки пострілів могли б видати розвідників. Кабанам вдалося наздогнати одного з військових. Після зіткнення з однією з тварин він невдало впав і вдарився головою об камінь. Загинув на місці", — йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, тіло загиблого росіянина не евакуювали, а план операції довелося змінювати. Наразі українські військові ймовірний прорив російською ДРГ нашого кордону і напад на неї кабанів не коментували.

Війна в Україні - втрати РФ

За свіжими даними Генштабу, Росія втратила на війні проти України близько 313 тис. 470 своїх військових, 920 з яких ліквідовано минулої доби.

Також повідомлялось, що в Україні успішно "демобілізували" полковника внутрішньої служби Россі у відставці, а також ще 4 "не рядових" військових.

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