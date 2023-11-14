В Україні успішно ліквідували полковника та ще 4 "не рядових" військових РФ / фото t.me/a_shtirlitz

В Україні успішно "демобілізували" полковника внутрішньої служби Россі у відставці, а також ще 4 "не рядових" військових. 

Про нові втрати країни-окупанта повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, більше відомий в мережі як "Штірліц". 

За його даними, на той світ вирушили: 

Відео дня
  • полковник внутрішньої служби у відставці Аслан Кічібеков; 
  • майор Дмитро Овчаренко; 
  • старший лейтенант Воронін Євген;
  • старший лейтенант Коршунов Андрій; 
  • лейтенант Степанов Денис.

Росія прикопала "тихцем" полковника 

Напередодні "Штірліц" повідомив, що в Україні "прибрали" ще одного російського полковника - військового 1977 року народження Петраша Валерія. Він не вижив після поранення на війні і "самоліквідувався" 19 вересня 2023 року. 25 жовтня Росія прикопала його "тихцем", без розголосу. 

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