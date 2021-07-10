Поблизу окупованого села Довге бойовики заборонили патрулю Місії перебувати в цьому районі.

Російські окупанти блокують роботу спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні штабу у Facebook.

8 липня Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її Робочих груп у форматі відеоконференцій у своїй заяві засудила обмеження свободи пересування та умисні пошкодження технічних засобів і обладнання для спостереження.

Збройні формування Росії та їхні найманці продовжують перешкоджати діяльності Місії.

Читайте такожБойовики різко збільшили обстріли на Донбасі: один боєць загинув, ще один – пораненийУ щоденному звіті СММ ОБСЄ від 8 липня 2021 року зазначено про недопуск патруля Місії на блокпостах збройних формувань, поблизу окупованих населених пунктів Молодий Шахтар та Новоазовськ, посилаючись на «накази від командирів» та «проведення навчань з бойовою стрільбою в цьому районі.

«Спостерігачам не вдалося отримати доступ до постійного місця зберігання озброєння та до місць розміщення відведеного важкого озброєння в тимчасово непідконтрольних уряду районах Донецької області, оскільки члени незаконних збройних формувань наказали спостерігачам покинути ці райони, посилаючись на "накази від командирів», – кажуть у штабі.

Поблизу окупованого населеного пункту Довге кремлівські найманці заборонили патрулю Місії перебувати в цьому районі. Вони глушили сигнал GPS безпілотника Місії. Спостерігачам не вдалося повернути літальний апарат.

Зазначається, що своїми діями окупанти намагаються приховати від міжнародних спостерігачів факти своїх порушень.

Крім того, з метою дискредитації Збройних Сил України, окупанти вчергове, використовуючи комплекси РЕБ російського виробництва, здійснювали глушіння БПЛА СММ малого радіуса дії під час 2-х польотів поблизу підконтрольного Уряду України населеного пункту Авдіївка.

«Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими подібні дії російсько-окупаційних військ, які призводять до ескалації напруги як на лінії розмежування, так і в цілому в районі проведення операції Об’єднаних сил», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Яна Ставська