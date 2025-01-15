Повідомляється про пожежу.

Ввечері у вівторок, 14 січня, у Тамбовській області внаслідок дронової атаки загорівся спиртовий завод.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra, посилаючись на жителів населеного пункту Нова Ляда. Окрім спиртзаводу, в який влучив безпілотний літальний апарат, в цьому селищі розташований російський військовий полігон "Нова Ляда".

Місцева влада підтвердила атаку на цей населений пункт, запевнивши, що сили протиповітрної оборони та засоби радіоелектронної боротьби "знищили" БПЛА. Залишки дрона знайшли в районі вулиці Ювілейної, він зачепився за гілки дерева і вибухнув.

Відео дня

Атаки на Росію

Нагадаємо, що минулої ночі відбулася одна з наймасованих дронових атак на територію Російської Федерації. Вибухи лунали у Саратовській, Брянській та Тульській областях, а також у Татарстані.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження бази зберігання нафтопродуктів в Енгельсі, Брянського хімічного заводу, Саратовського НПЗ та заводу "Казаньоргсинтез".

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