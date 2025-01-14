У ніч на 14 січня українські військові здійснили масований удар по військових цілях на території Росії - у Саратовській, Брянській, Тульській областях і в республіці Татарстан. Вони перебували на відстані від 200 до 1100 кілометрів.
У результаті знову було уражено базу зберігання нафтопродуктів в Енгельсі, на якій зовсім недавно загасили 5-денну пожежу після попереднього удару.
"Загоряння успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки", - заявляє Генштаб ЗСУ в Telegram.
Крім того, було атаковано стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу РФ - Брянський хімічний завод, де, як повідомляють, виготовляють боєприпаси для артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, компоненти крилатих ракет "Х-59" тощо. За інформацією Генштабу, на території заводу спостерігалася "вторинна детонація" тривалістю кілька годин.
"Крім цього, під час атаки знищено два ворожі зенітні ракетні комплекси - "Тор" і "Бук"", - йдеться в публікації.
Підрозділи ГУР і СБУ, крім цього, вразили Саратовський нафтопереробний завод і завод "Казаньоргсинтез".
Що ще відомо про удари по російських цілях
Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії можуть початися проблеми після удару по вкрай специфічному паливу Т-8 В для російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 в Енгельсі. "Його виробництво і його обсяги, які існують у РФ, з огляду на потреби, - незначне", - сказав експерт.
Крім того, ЗСУ раніше здійснили масовану атаку по Криму за допомогою безпілотників. Рух на Кримському мосту через це було призупинено. Однак не повідомляється, по яких цілях завдавали удару.