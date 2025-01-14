У Генеральному Штабі назвали список уражених цілей на території Росії.

У ніч на 14 січня українські військові здійснили масований удар по військових цілях на території Росії - у Саратовській, Брянській, Тульській областях і в республіці Татарстан. Вони перебували на відстані від 200 до 1100 кілометрів.

У результаті знову було уражено базу зберігання нафтопродуктів в Енгельсі, на якій зовсім недавно загасили 5-денну пожежу після попереднього удару.

"Загоряння успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки", - заявляє Генштаб ЗСУ в Telegram.

Відео дня

Крім того, було атаковано стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу РФ - Брянський хімічний завод, де, як повідомляють, виготовляють боєприпаси для артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, компоненти крилатих ракет "Х-59" тощо. За інформацією Генштабу, на території заводу спостерігалася "вторинна детонація" тривалістю кілька годин.

"Крім цього, під час атаки знищено два ворожі зенітні ракетні комплекси - "Тор" і "Бук"", - йдеться в публікації.

Підрозділи ГУР і СБУ, крім цього, вразили Саратовський нафтопереробний завод і завод "Казаньоргсинтез".

Що ще відомо про удари по російських цілях

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії можуть початися проблеми після удару по вкрай специфічному паливу Т-8 В для російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 в Енгельсі. "Його виробництво і його обсяги, які існують у РФ, з огляду на потреби, - незначне", - сказав експерт.

Крім того, ЗСУ раніше здійснили масовану атаку по Криму за допомогою безпілотників. Рух на Кримському мосту через це було призупинено. Однак не повідомляється, по яких цілях завдавали удару.

Вас також можуть зацікавити новини: