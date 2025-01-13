Ввечері у понеділок, 13 січня, Брянська область опинилася під обстрілом, у місті спостерігають спостерігають заграву.

Губернатор області Олександр Богомаз написав у своєму Telegram-каналі, що російська протиповітряна оборона збила над регіонов безпілотний літальний апарат літакаового типу, постраждалих та руйнувань немає. Водночас у мережі публікують безліч відео з гучними вибухами.

Російські Telegram-канали пишуть, що під ракетною атакою ATACMS міг опинитися Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР, що у селищі Сільце. Це підприємство виробляє вибухові речовини.

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