Бронетехніка Bradley зіграла життєво важливу роль у відбитті атак Росії в районі міста Авдейква на сході України, який став об'єктом жорстоких атак окупантів.

Російські військові захопили б українські позиції на ключовій ділянці лінії фронту, якби в України не було поставлених США бронетранспортерів Bradley, розповів виданню CNN військовослужбовець ЗСУ.

"Я сумніваюся, що ми б поговорили з вами під час цього інтерв'ю, якби у нас не було Bradley. Швидше за все, без них північний фланг вже був би втрачений", - сказав український член екіпажа Bradley, чий позивний "Барбі".

У доповіді говориться, що бронетехніка Bradley зіграла життєво важливу роль у відбитті атак Росії в районі міста Авдейква на сході України, який став об'єктом жорстоких атак окупантів. Товста броня, потужні 25-мм гармати і здатність відбивати нічні атаки за допомогою теплобачення зробили цю техніку життєво важливою для українських сил.

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Бронемашини Bradley в Україні

США поставили Україні 186 бронемашин Bradley в рамках пакету допомоги на початку 2023 року, і влітку вони широко використовувалися в рамках контрнаступу України.

Спочатку Україна використовувала ці машини в рамках амбітних атак на російські позиції, але російська артилерія змогла вразити їх. Але Україна змінила свою тактику, щоб більш ефективно використовувати техніку, і 47-а механізована бригада під Авдіївкою використовує її для відбиття російських атак.

У грудні Forbes повідомив, що 47-а бригада використовувала Bradley M2 і німецькі танки Leopard 2A6 в швидких і руйнівних контратаках перед відходом.

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