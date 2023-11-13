Створення БМП XM30 поступово виходить на фінішну пряму. Ця машина має завершити тривалу історію із заміною БМП M2 Bradley в американській армії.

У США вперше показали концептуальне зображення нової бойової машини піхоти, яка має замінити БМП M2 Bradley. Назву новій версії наразі дали доволі абстрактну - XM30.

Як пише Defense Express, нова БМП створюється за програмою Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), більше виходячи з її ролі на полі бою. Утім, зазначає видання, опубліковане зображення, яке є "штучно розтягнутим", "залишає бажати кращого" щодо епопії зі створення цієї машини.

Утім можна припустити, що йдеться про класичну сучасну БМП з переднім розташуванням моторно-трансмісійного відділу, зазначає Defense Express. У нижній лобовій деталі та по бортах можна помітити демонстративно підкреслений бронезахист у вигляді, скоріш за все, елементів динамічного захисту, які додатково посилені накладними елементами. Нова БМП може бути озброєна автоматичною гарматою великого калібру, яка значно більша за стандартні 25- та 30-мм зразки.

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Як зазначається в описі до зображення концепту, яке опублікувало відомство армії США із закупівлі, логістики та технології, вогнева ефективність XM30 забезпечуватиметься здатністю помічати та знищувати ворога поза межами дії його зброї. А задля постійної та безперервної модернізації машина буде створена за модульним принципом. Але безпосередньо в бою спільно з піхотою XM30 має "надавати підтримку за допомогою сучасних сенсорів, летальних можливостей, захисту та інтегрованому керуванню місією".

"Тобто роль БМП нового покоління передбачає не лише функцію транспорту та вогневої підтримки, а командно-розвідувального ядра підрозділу. При цьому вкрай важливою опцією XM30 є те, що він має бути "опціонально пілотованим", тобто мати можливість діяти без екіпажу взагалі", - пише Defense Express.

Зазначається, що цей концепт опосередковано нагадує обох фінальних конкурсантів програми OMFV. У червні General Dynamics Land Systems (GDLS) та American Rheinmetall Vehicles отримали контракти на загальну суму на майже 1,6 млрд доларів та мають створити 11 прототипів своєї машини.

Зброя в США - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони США уклало контракт із корпорацією Lockheed Martin на суму 4,8 мільярда доларів на виготовлення високоточних снарядів GMLRS для ракетних систем HIMARS. Компанія має завершити роботу над виготовленням необхідної кількості снарядів до 30 жовтня 2026 року.

Також Пентагон підписав угоду з Lockheed Martin на виробництво й постачання 126 винищувачів F-35 вартістю майже 7,8 млрд доларів. Вона передбачає виготовлення 81 літака модифікації F-35A, 26 літаків F-35B і 19 одиниць F-35C. Угоду компанія має виконати до серпня 2026 року.

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