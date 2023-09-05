Американська БМП видає себе характерним свистом, який одразу впізнають і вороги, і свої.

Американські бойові машини піхоти Bradley зіграли важливу роль у визволенні села Роботине на Запоріжжі та загалом у літньому контрнаступі української армії. Про це пише американське видання CNN у репортажному матеріалі з фронту.

Як розповіли українські бійці, битва за південь вийшла вкрай запеклою та складною. Однією з причин цього стало тотальне мінування території російськими загарбниками.

"Я служу з 2014 року і ніде не зустрічав таких мінних полів. Їх просто гектари, ліворуч і праворуч. Багато окопів, бліндажів. І все це на десятки кілометрів. Вони навіть мінують територію, яку ми вже визволили. Без мін ми б уже були в Токмаку", – розповів боєць на псевдо "Карацупа".

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Окрім постійних артилерійських обстрілів та ударів авіації проблем додає величезна кількість безпілотників на лінії фронту.

"Від них небо чорне. Безпілотники-розвідники, ударні дрони, якийсь український, якийсь російський – це неможливо сказати. Найгірше — це дрони-камікадзе, які слідуватимуть за вами й знищать вас", — каже солдат із позивним Пан.

Коли ЗСУ зайшли до Роботиного, вже геть зруйнованого від запеклих боїв, українські бійці із подивом знайшли у цьому пеклі цивільних мешканців. Їх одразу взялися евакуйовувати. Для цього використали бойові машини Bradley, які для такого якраз і призначені – перевозити людей на передовій.

"Росіяни одразу ж почали нас обстрілювати. Їм байдуже, хто там – військові чи цивільні. Їм байдуже. Коли ми підняли пандус Bradley, одразу почався артилерійський обстріл. На щастя, машина справна, і ми поїхали. Ми дійшли до наступного повороту, і росіяни знову відкрили по нас вогонь, хоча знали, що ми веземо цивільних", — розповів "Карацупа".

У сусідньому лісі українські війська вивантажили переважно літніх чоловіків і жінок, голодних і брудних після місяця, проведеного під землею, під час найгірших боїв.

"Вони сказали нам, що росіяни поводилися з ними як з рабами. Їм доводилося красти у росіян, щоб було що їсти. Змушували їх виконувати різні роботи, не випускали з дому. І цим людям не було куди діватися. В Росію не хотіли, а в Україну не змогли. Сиділи, терпіли, переживали. Вони дуже зраділи, коли ми приїхали, коли зрозуміли, що в село зайшли Збройні сили України", – розповів боєць.

Але без Bradley, кажуть чоловіки, ніхто б не вижив. Вони з гордістю показали CNN деякі з прямих артилерійських влучень, які отримали американські бронемашини. Єдиним недоліком американської БМП Карацупа вважає характерний свист від неї, який можна почути за багато кілометрів. Однак ця проблема має і свій позитивний бік, оскільки вселяє страх у росіян, а також заспокоює українську піхоту на передовій, яка знає, що вогневе прикриття вже на шляху.

БМП Bradley на фронті в Україні

Вперше США анонсували поставку Україні БМП Bradley у січні цього року. Спочатку йшлося про 50 машин, але пізніше цю кількість подвоїли та навіть більше. Наприкінці лютого перший батальйон української армії на Bradley закінчив підготовку.

Перше підтверджене застосування Bradley в бою на російсько-українській війні відбулося на початку червня, коли ЗСУ здійснили спробу масованого бронетанкового штурму російських позицій на Запоріжжі. Тоді українська армія втратила кілька одиниць західної бойової техніки, зокрема й Bradley.

Черезе високі втрати українське командування було змушене відмовитися від тактики масованого штурму і перейти до тактики малих штурмових підрозділів.

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