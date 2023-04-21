Там зазначили, що російська пропаганда невпинно вигадує все нові фейки на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Російська пропаганда розганяє наратив про те, що м'який грунт і сильний бруд на території ведення бойових дій в Україні дуже негативно вплине на ЗСУ.

Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки. "Російські інтернет-видання перебільшують вплив бруду на ЗСУ в рамках інформаційної операції, спрямованої на підняття морального духу росіян і підрив прихильників України на тлі майбутнього українського контрнаступу", - пояснили в братанській розвідці.

При цьому аналітики допустили, що погодні умови, а саме м'який грунт і бруд на більшій частині території України сповільнять дії обох сторін на війні в Україні.

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"Можна очікувати, що стан поверхні грунту покращиться в найближчі тижні. А ось мінна загроза продовжує залишатися більш важливим фактором, що обмежує маневри на бездоріжжі", - підкреслили в розвідці.

Російська пропаганда

Російська влада активно використовує пропаганду в своїх цілях як в самій РФ, так і за її межами. Зазвичай її наративи спрямовані проти ЗСУ і для очорнення української влади.

Днями у британській розвідці детально пояснили, як працює російська пропаганда, а саме з чого вона починається і яких обрисів набуває в процесі розвитку.

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