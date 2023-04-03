Ці заклади створять для "зміцнення російської ідентичності та міжнаціональної єдності в регіонах, які лише нещодавно звільнили з-під гніту української пропаганди"

Росіяни на тимчасово окупованій території Запорізькій області готують пропагандистську кампанію нав’язування місцевому населенню російської ідентичності.

"Вище військово-політичне керівництво Росії продовжує здійснювати послідовні кроки, спрямовані на витіснення української ідентичності зі свідомості населення ТОТ півдня України", - повідомляє прес-служба Центру національного спротиву.

У ЦНС згадали про заяву голови Федерального агентства у справах національностей Росії Євгена Баринова, в якій він анонсував відкриття мережі представництв агентства на тимчасово окупованих районах Запорізької області.

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Ці центри матимуть на меті "зміцнення російської ідентичності та міжнаціональної єдності в регіонах, які лише нещодавно звільнили з-під гніту української пропаганди". Зазначається, що діяльність створених представництв буде сконцентрована на залученні різних соціальних груп населення Запорізької області до співпраці з російськими громадськими організаціями.

Російська пропаганда - останні новини

Російські пропагандисти постійно вигадують нові фейки про злих і кровожерливих "нацистобандерівців", американські біолабораторії, досліди над українськими військовими, бойові наркотики та інші страшилки.

На початку року стало відомо, що Росія розробила 10-річну програму русифікації молоді на окупованих територіях. Ключову роль в цьому мають стати мілітарні об’єднання по типу гітлер’югенду в часи нацистської Німеччини

Як писав The New York Times, Херсон був центром кампанії РФ з викорінення української ідентичності.

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