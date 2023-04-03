Росіяни на тимчасово окупованій території Запорізькій області готують пропагандистську кампанію нав’язування місцевому населенню російської ідентичності.
"Вище військово-політичне керівництво Росії продовжує здійснювати послідовні кроки, спрямовані на витіснення української ідентичності зі свідомості населення ТОТ півдня України", - повідомляє прес-служба Центру національного спротиву.
У ЦНС згадали про заяву голови Федерального агентства у справах національностей Росії Євгена Баринова, в якій він анонсував відкриття мережі представництв агентства на тимчасово окупованих районах Запорізької області.
Ці центри матимуть на меті "зміцнення російської ідентичності та міжнаціональної єдності в регіонах, які лише нещодавно звільнили з-під гніту української пропаганди". Зазначається, що діяльність створених представництв буде сконцентрована на залученні різних соціальних груп населення Запорізької області до співпраці з російськими громадськими організаціями.
Російська пропаганда - останні новини
Російські пропагандисти постійно вигадують нові фейки про злих і кровожерливих "нацистобандерівців", американські біолабораторії, досліди над українськими військовими, бойові наркотики та інші страшилки.
На початку року стало відомо, що Росія розробила 10-річну програму русифікації молоді на окупованих територіях. Ключову роль в цьому мають стати мілітарні об’єднання по типу гітлер’югенду в часи нацистської Німеччини
Як писав The New York Times, Херсон був центром кампанії РФ з викорінення української ідентичності.