У розвідці зазначили, що влада РФ спочатку просуває інформацію пропагандистського характеру в соціальних мережах.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль систематично використовував пропаганду в якості основного елемента своєї стратегії.

Про це йдеться у свіжому зведенні британської розвідки. "Він культивує кілька каналів для поширення дезінформації: навмисного створення і поширення неправдивої або підтасованої інформації", - зазначили аналітики британської розвідки.

У звіті говориться, що одним з компонентів російської дезінформації є "відмивання наративів", за допомогою якого влада РФ просуває інформацію в соціальних мережах, яка потім висвітлюється в більш популярних або державних ЗМІ.

Відео дня

"Це спрямовано на те, щоб приховати джерело інформації, щоб російській владі було легше дистанціюватися від повідомлення. Потім Кремль просуває фрагменти інформації, які вводять в оману, маскуючи при цьому свій особистий інтерес", - пояснили в розвідці механізм роботи російської пропаганди.

Як зазначили в британській розвідці, російські державні діячі представляють сфабриковані наративи як організовано, так і кон'юнктурно. "Їх поточні пріоритети майже напевно включають дискредитацію української влади і скорочення міжнародної підтримки України", - відзначили в звіті аналітики.

Російська пропаганда

Росія давно використовує пропаганду у своїх цілях як у країні, так і за її межами. Російських пропагандистів чимало і в Україні, ними активно займається СБУ.

Так, один із нових класичних прикладів розпропаганди став відомий 17 квітня. Росіян почали зомбувати сліпим дідом-Вангою нібито з Донбасу - Миколою Тарасенком. Один із пропагандистських каналів присвятив йому цілий сюжет. Відео з "пророком" одразу почали розганяти інфоресурси РФ.

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