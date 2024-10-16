Про це йшлося у розмові головокма з начальником штабу оборони Великої Британії.

Велика Британія наразі опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану перемоги, який президент Володимир Зеленьский представив США та іншим країнам-партнерам.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський після телефонної розмови з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним у своєму Telegram-каналі.

"В ході розмови поінформував британського колегу про актуальну стратегічну обстановку та організацію відсічі російській збройній агресії проти України на визначених ділянках фронту. Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги", - заявив він.

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За словами головокома, постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження – є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва.

Крім того, як зазначив Сирський, він звернув увагу британського колеги на цинічні порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів.

План перемоги - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що першим пунктом Плану перемоги є запрошення України в НАТО. Він зауважив, що це дозволить забезпечити геополітичну впевненість у Європі та послабити агресію Росії.

Президент розповів, що відповідно до цього плану, з яким наразі ознайомлюються лідери країн-партнерів, Україна прагне отримати запрошення до Організації Північноатлантичного договору, що не є членством.

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