За його словами, у плані немає жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою

Аналітик BILD Юліан Рьопке розкритикував представлений "План перемоги" президента Володимира Зеленського.

"Вступу до НАТО не буде, дозволу на удари в глиб РФ західною зброєю не буде, спільного ППО проти російської авіації не буде. А про повне звільнення країни навіть не згадується. Немає слів", - написав аналітик на своїй сторінці в X (Twitter).

Пояснюючи свою позицію, аналітик наголосив, що його вразили не самі представлені пункти, а те, що реалізація кожного з них уже була відкинута західними партнерами.

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"У плані немає жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою", - заявляє Рьопке.

Зеленський сьогодні представив у Раді План перемоги

Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Серед них, зокрема, негайне запрошення до НАТО, продовження операцій ЗСУ в Росії. Також пропонується розмістити в Україні "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування", який має бути достатнім для захисту від будь-якої військової загрози з боку Росії.

Крім того, план містить пропозицію для міжнародних партнерів щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування.

На думку президента, якщо почати рухатися конкретно з цим планом перемоги просто зараз, то, може, вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року.

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