Аналітик BILD Юліан Рьопке розкритикував представлений "План перемоги" президента Володимира Зеленського.
"Вступу до НАТО не буде, дозволу на удари в глиб РФ західною зброєю не буде, спільного ППО проти російської авіації не буде. А про повне звільнення країни навіть не згадується. Немає слів", - написав аналітик на своїй сторінці в X (Twitter).
Пояснюючи свою позицію, аналітик наголосив, що його вразили не самі представлені пункти, а те, що реалізація кожного з них уже була відкинута західними партнерами.
"У плані немає жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою", - заявляє Рьопке.
Зеленський сьогодні представив у Раді План перемоги
Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Серед них, зокрема, негайне запрошення до НАТО, продовження операцій ЗСУ в Росії. Також пропонується розмістити в Україні "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування", який має бути достатнім для захисту від будь-якої військової загрози з боку Росії.
Крім того, план містить пропозицію для міжнародних партнерів щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування.
На думку президента, якщо почати рухатися конкретно з цим планом перемоги просто зараз, то, може, вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року.