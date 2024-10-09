Запрошення до майбутнього членства має посилити Україну зараз перед можливими майбутніми переговорами про припинення війни, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що першим пунктом "плану перемоги "є запрошення України в НАТО. За словами президента, це дозволить забезпечити геополітичну впевненість у Європі та послабити агресію Росії.

Він розповів, що відповідно до цього плану, з яким наразі ознайомлюються лідери країн-партнерів, Україна прагне отримати запрошення до Організації Північноатлантичного договору, що не є членством. Про це глава держави сказав на пресконференції після саміту "Україна-Південно-Східна Європа" та переговорів з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Зокрема, у президента запитали, як він працює, аби схилити на бік Україна партнерів у питанні вступу до НАТО. Він наголосив:

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"Що стосується тематики НАТО у цілому - це є пункт в Плані перемоги. Як я сказав, План розрахований на посилення України. І у цьому не має бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони просто не бояться Російської Федерації. Тому що, ми хочемо отримати перший крок - запрошення. Конкретно запрошення в Альянс не є членством в НАТО".

Глава держави визнає, що безумовно краще бути членом в Альянсі.

"Але сьогодні ми говоримо про посилення нашої позиції зараз, а не після війни, не за 10 років, не за 30 років... Зараз. Це посилення - це можливість бути сильним, і у політичному напрямку, під час тих чи інших вже дипломатичних рухів, під час тих чи інших перемовин, майбутніх", - сказав Зеленський.

Також він висловився щодо деяких країн, які скептично ставляться до набуття членства України в НАТО під час війни.

"Розуміємо їх. То ми і говоримо про запрошення. І якщо країни, я вважаю, "проти" - то вони будуть "проти" у після всього. І тому, дуже хочеться, не дипломатичної їх оцінки, а реальної відповіді. Якщо вони дійсно хочуть посилити Україну, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли у цій війні, якщо вони хочуть, щоб ця війна закінчилася не просто втратою людей, території, справедливості, санкцій тощо - то тоді вони, я вважаю, підтримають наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій", - наголосив Зеленський.

Вступ України до НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна вступить до НАТО в межах кордонів 1991 року, інший формат не обговорювався.

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