Враховуючи низький рівень торгівлі Великої Британії та Росії, обмеження забезпечать можливість продовжувати позбавляти РФ товарів, які вона могла б використовувати у своїй війні.

Велика Британія запровадила нові санкції щодо товарів, технологій і джерел фінансування, які могли б підтримувати війну Росії проти України. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що після незаконного вторгнення РФ в Україну Велика Британія та її союзники запровадили найсуворіші санкції, які коли-небудь накладалися на велику економіку. Так, імпорт до Королівства з Росії впав на 94% за рік після вторгнення, тоді як експорт впав на 74%.

Як уточнили у британському уряді, новий пакет санкцій спирається на цей рекорд. Зокрема, буде заборонений експорт низки товарів, які несуть ризик військового чи промислового використання, а також найновіших предметів, які Україна знайшла на полі бою, включаючи частини машин та електроніку.

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"Враховуючи низький рівень торгівлі Великої Британії та Росії, ці санкції забезпечать нам можливість продовжувати позбавляти Росію товарів, які вона могла б використовувати у своїй війні. По суті, після цього несанкціонованим залишиться лише небезпечний, гуманітарний експорт, продовольчий та медичний експорт", - ідеться у повідомленні.

Крім того, закон також націлений на товари, які збільшують дохід для фінансування військової машини Путіна. Він забороняє імпорт деяких російських металів, як було оголошено лідерами G7 у травні. Крім того, уряд Великої Британії запроваджує окреме законодавство про заборону імпорту алмазів з Росії та планує продовжити заборону на допоміжні послуги, пов’язані з металами, якщо це можна буде зробити спільно з міжнародними партнерами.

Законодавство також передбачає низку фінансових заходів, спрямованих на підтримку компаній, які вирішують вийти з Росії, щоб уточнити та розширити сферу чинних санкцій щодо кореспондентських банківських операцій, нові зобов’язання щодо звітності, щоб забезпечити більшу прозорість активів, що зберігаються у Великій Британії, і покращити дотримання існуючого режиму санкцій.

"Базуючись на торговельних потоках 2021 року, цей пакет містить нові санкції щодо 70 мільйонів фунтів стерлінгів потенційного експорту Великобританії до Росії та 67 мільйонів фунтів стерлінгів імпорту, а також посилені санкції щодо 662 мільйонів фунтів стерлінгів експорту, який уже підпадає під обмеження", - резюмували у британському уряді.

Санкції проти Росії - останні новини

Днями США оголосили новий пакет санкцій проти осіб та компаній, які допомагають російському ВПК. Під обмеження потрапили компанії у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї, Швейцарії, Сінгапурі, Киргизстані, Таджикистані та на Мальдівах.

Раніше Євросоюз запровадив санкції проти осіб і компаній з Ірану через підтримку РФ. Вони запровадженні у зв'язку з розробленням і виробництвом дронів, які Росія застосовує у війні проти України.

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