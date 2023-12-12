Під обмеження потрапили компанії у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах Китаї, Швейцарії, Сінгапурі, Киргизстані, Таджикистані, на Мальдівах.

Міністерство фінансів Сполучених штатів Америки запровадив санкції проти понад 150 фізичних та юридичних осіб, які допомагають російському військово-промисловому комплексу. Про це повідомляється на сайті міністерства.

"Кремль поступово перетворює Росію на економіку військового часу, але військова машина Путіна не може вижити лише за рахунок внутрішнього виробництва. Наші сьогоднішні санкції продовжують посилювати тиск на добровільних постачальників і мереж із третіх країн, які надають Росії ресурси, що їй відчайдушно потрібні для нарощування та підтримки свого військово-промислового комплексу", – зазначила міністр фінансів Джанет Л. Йеллен.

Як зазначається на сайті Мінфіну, санкції спрямовані на припинення діяльності фізичних, юридичних осіб та мереж у третіх країнах, які сприяють, організовують і забезпечують передачу ключових технологій, обладнання та ресурсів кінцевим користувачам російської військово-промислової бази.

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Санкції ввели не лише проти росіян, а й проти деяких громадян Пакистану, Китаю, Туреччини. Під обмеження потрапили компанії у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах Китаї, Швейцарії, Сінгапурі, Киргизстані, Таджикистані, на Мальдівах.

Також Мінфін США наклав санкції на наступні російські банки: акціонерне товариство "Експобанк" – російський комерційний банк; акціонерне об’єднання "Об’єднана Інвестиційна Група" – російська інвестиційна компанія; розрахункова небанківська кредитна організація "Металург" – російський комерційний банк; "Сигнал Інвест" – російська фінансова установа.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти 6 осіб і 5 компаній, причетних до розроблення та виробництва в Ірані безпілотних літальних апаратів, що застосовуються в незаконній агресивній війні Росії проти України.

Це перші санкційні рішення, схвалені відповідно до новоствореного правового регулювання для обмежувальних заходів з огляду на військову підтримку Іраном агресивної війни Росії проти України. Ці санкції доповнюють попередні чотири раунди обмежувальних заходів щодо іранських дронів, вже втілених в межах інших санкційних режимів.

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