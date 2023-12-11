Санкції запровадженні у зв'язку з розробленням і виробництвом дронів, які Росія застосовує у війні проти України.

Європейський Союз запровадив нові обмежувальні заходи проти осіб і компаній з Ірану через підтримку загарбницької війни Російської Федерації проти України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Рада ЄС сьогодні запровадила обмежувальні заходи проти 6 осіб і 5 компаній, причетних до розроблення та виробництва в Ірані безпілотних літальних апаратів, що застосовуються в незаконній агресивній війні Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Водночас, це перші санкційні рішення, схвалені відповідно до новоствореного правового регулювання для обмежувальних заходів з огляду на військову підтримку Іраном агресивної війни Росії проти України. Ці санкції доповнюють попередні чотири раунди обмежувальних заходів щодо іранських дронів, вже втілених в межах інших санкційних режимів.

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Зокрема, під нові санкції потрапили компанія Shakad Sanat Asmari, її виконавчий директор, його заступник та головний вчений, компанії з виробництва компонентів для дронів, а саме: Baharestan Kish Company та її директор, Saad Sazeh Faraz Sharif разом з генеральним директором, Sarmad Electronic Sepahan Company (надає послуги у галузі аерокосмічної техніки), а також інші компанії, які допомагають Корпусу вартових ісламської революції покращувати програму безпілотників (Зокрема, компанія Kimia Part Sivan Company).

Передбачається заморожування активів цих компаній, а також заборона на відвідування ЄС їхнім керівникам.

Ще забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, в інтересах фізичних чи юридичних осіб, організацій чи установ, проти яких застосовуються санкції.

Санкції проти Ірану

20 жовтня 2022 року ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти трьох іранських громадян і однієї компанії через постачання дронів у Російську Федерацію. Санкції було запроваджено проти трьох громадян Ірану - начальника генерального штабу збройних сил Ірану Мохаммада Хоссейна Багері, начальника відділу постачання, досліджень та промислових питань в міністерстві оборони і збройних сил Ірану Сайєда Ходжатолли Курейші і бригадного генерала, командувача в Корпусі вартових Ісламської революції Саїда Агаджані, причетного до програми розвитку іранських безпілотників.

12 грудня 2022 року Рада ЄС додала чотири фізичні і чотири юридичні особи до списку тих, проти кого запроваджуються обмежувальні заходи за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Ці санкції обґрунтовані роллю цих осіб у розробленні і постачанні безпілотних літальних апаратів, які застосовуються Росією у її війні проти України.

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