У Білорусі завершилася підготовка 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, але її бойова ефективність буде обмеженою, незважаючи на декілька тижнів військових навчань.

Британська розвідка розповіла про підготовку російських мобілізованих солдатів на полігонах Білорусі. Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Повідомляється, що Росія напевно завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії у Білорусі, яка проводилася з осені 2022 року. Більшість військових цієї бригади повернулися назад в РФ до того, як майже напевно будуть знову відправлені для виконання завдань у війні в Україні.

"Друга гвардійська мотострілецька дивізія є складовою частиною першої гвардійської танкової армії і зазнала великих втрат на початкових стадіях конфлікту. Вона тепер в основному складається з мобілізованого персоналу, який експлуатує стару техніку зі складів. Її бойова ефективність, імовірно, буде обмежена, незважаючи на підготовку, яка тривала декілька тижнів", - повідомляє розвідка.

Відео дня

Водночас, існує реальна можливість, що інші російські підрозділи на ротаційній основі проходять аналогічні навчання в Білорусі і що Росія продовжить цю модель відновлення і підготовки підрозділів для підтримання окупаційних сил в Україні.

Наступ з Білорусі: чи буде він

В Інституті вивчення війни заявили, що потенційний великий наступ з Білорусі здається все більш малоймовірним.

Пізніше президент України Володимир Зеленський висловив думку, що ймовірність наступу російських військових з Білорусі існує, однак він буде безуспішним.

Вас також можуть зацікавити новини: