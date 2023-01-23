Експерти не вважають, що армія РФ і Білорусі може почати наступ.

В Інституті вивчення війни (ISW) оцінили шанси наступ з Білорусі. Аналітики проаналізували російську та білоруську військову активність.

"Найнебезпечніший прогноз ISW про потенційний великий наступ Росії на північну Україну з Білорусі здається все більш малоймовірним. В даний час ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як дуже низький", - зазначено в новому звіті експертів.

Як відзначили аналітики, спостережувані військові дії в Білорусі за останні 24 години вказують на те, в Білорусі не відбулося нічого істотного, про що можна було б повідомити. Українців заспокоїли, адже атака з Білорусі здається експертам малоймовірною.

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"Представник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Андрій Юсов заявив, що в даний час загроза російської наступальної операції з боку Білорусі відсутня і що ГУР не спостерігає угруповання і готовність російських сил в Білорусі, які дозволили б провести таку операцію. У Генштабі України підтвердили, що станом на 22 січня російські війська в Білорусі не формували ударну групу", - навели нову інформацію експерти ISW.

Наступ з Білорусі: останні новини

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ відточили майстерність боїв у Чорнобильській зоні. У 8 кілометрах від Білорусі проводилися навчання із застосуванням бойових снарядів і взаємодія штурмових груп відразу декількох підрозділів.

За даними ЗМІ, зараз у Білорусі виробляють "зуби дракона" для оборонних потреб окупантів. Вперше транспортування бетонних пірамід з Гомеля помітили у грудні 2022 року. Вирішальним часом у війні України з Росією буде весна і початок літа, оскільки на цей час заплановано великий новий наступ РФ, повідомили в ГУР.

За словами Зеленського, Україна може перемогти вже цього року. Однак це можливо за умови, що українці будуть зберігати єдність.

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