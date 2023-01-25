Там вважають, що ці новітні російські танки просто не готові до використання в реальних бойових умовах.

Росіяни підготували свої танки T-14 "Армата" до війни проти України, але окупанти не поспішають їх застосовувати, оскільки сумніваються в їхній боєздатності.

Як йдеться у свіжій доповіді Міністерства оборони Британії, РФ підготувала невелику партію T-14 і це б стало першим випробуванням цих танків у бою. Але російські окупанти в Україні не наважуються пускати їх у бій через "сумнівний стан".

У британській розвідці пояснили це тим, що раніше російські посадовці говорили про проблеми з мотором і деякими системами Т-14.

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При цьому в британській розвідці нагадали, що в 2021 рокі міністр оборони РФ Сергій Шойгу казав про виробництво цих танків у 2022 році як про "експериментальне". "Тому навряд чи якийсь з випущених Т-14 відповідний стандартам і готовий до використання", - вважають в розвідці.

Російські танки Т-14 "Армата"

Росіяни називають Т-14 "Армата "перспективним основним бойовим танком". У нього гусенична платформа і ізольована безекіпажна вежа.

Прогнозовані дати взяття даного танка на озброєння змінювалися. Станом на 2022 рік танк так і не був прийнятий на озброєння ЗС РФ.

В українській розвідці заявляли, що у квітні 2022 року виробництво цих танків зупинилося через антиросійські санкції.

19 січня 2023 року британська розвідка повідомила, що Росія може перекинути в Україну свої нові танки Т-14 "Армата" у пропагандистських цілях.

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