У розвідці зазначили, що в РФ зростає число випадків самовільної відлучки від служби.

Російські військове керівництво щосили намагалося підтримувати дисципліну в своїх рядах під час війни в Україні, але їхні проблеми тільки погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року.

На це звернули увагу в британській розвідці. Аналітики зазначили, що з січня по травень цього року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільну відлучку особового складу, що більше ніж за весь минулий рік.

У звіті британської розвідки зазначається, що російські судові дані свідчать про те, що більшість осіб, визнаних винними у відході в самоволку, тепер караються умовними термінами, а це означає, що вони можуть бути відправлені на війну в Україну.

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"Зусилля РФ щодо поліпшення дисципліни були зосереджені на тому, щоб подавати приклад і підтримувати патріотичне завзяття, а не на усуненні корінних причин розчарування солдатів", - підсумували в британській розвідці.

Російські окупанти в Україні

Відомо, що росіяни, які воюють в Україні мають низький моральний дух і мотивацію. Раніше в британській розвідці повідомляли, що за пияцтво і спробу розірвати контракт росіяни піддаються покаранню. Зокрема, останнім часом російські командири почали карати за порушення дисципліни, кидаючи провинилися солдатів в імпровізовані камери, що складаються з отворів в землі, закритих металевою решіткою.

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