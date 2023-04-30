Там зазначили, що заходи щодо дотримання дисципліни посилилися з осені минулого року.

Останнім часом російські командири почали карати за порушення дисципліни, кидаючи солдатів в імпровізовані камери, що складаються з отворів в землі, закритих металевою решіткою.

Про це йдеться у свіжому зведенні британської розвідки. Аналітики вказали, що в багатьох недавніх повідомленнях від російських військових містяться аналогічні звіти про те, що вони були поміщені в такі камери за пияцтво і спробу розірвати контракт.

"У перші місяці війни в Україні багато російських командирів ставилися до дисципліни порівняно легко, дозволивши тим, хто відмовився служити в армії, спокійно повернутися додому", - зазначили аналітики.

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Однак восени 2022 року було введено кілька жорсткіших ініціатив щодо покращення дисципліни в лавах російських окупантів.

"Тим більше, що командування в січні 2023 року прийняв начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов", - підсумували в британській розвідці.

Російські окупанти в Україні

Про те, що серед окупантів панує погана дисципліна і низький моральний дух відомо давно. Перекинуті на війну окупанти панікують, у них погіршується морально-психологічний стан, тому їх намагаються стримати введенням "сухого закону".

Наприклад, у тимчасово окупованому Генічеську запроваджено "сухий закон", а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.

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