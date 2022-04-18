Він присвоїв 64-й окремій мотострілецькій бригаді Сухопутних військ РФ "почесне" найменування "гвардійська".

Президент РФ Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "гвардійська".

Інформація про це з'явилася на сайті Кремля, там йдеться про "героїзм", але про звірства у РФ замовчують.

Вказується, що найменування присвоєно за "масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади в бойових діях по захисту вітчизни і державних інтересів в умовах збройних конфліктів".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що радник керівника офісу президента Олексій Арестович оприлюднив перелік російських частин і підрозділів, які вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені. У переліку йшлося і про 64 окрему мотострілецьку бригаду 35 армії Східного військового округу.

На початку квітня в ГУР попередили, що російські кати з Бучі знову повернуться воювати в Україну. 64-та мотострілецька бригада може повторити криваві звірства і в інших містах нашої країни.

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