Саме вони вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив перелік російських частин і підрозділів, які вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Частини та підрозділи збройні сили Росії та Росгвардії, які вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені", – написав Арестович.

Зокрема, мова йде про:

64 окрему мотострілецьку бригаду 35 армії Східного військового округу;

5 окрему танкову бригаду 36 армії Східного військового округу;

331 парашутно-десантний полк 98 повітрянодесантної дивізії;

137 парашутно-десантний полк 106 повітрянодесантної дивізії;

104 і 234 десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмової дивізії;

14 і 45 окремі бригади спеціального призначення;

63 загін поліції особливого призначення Росгвардії;

155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.

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