Шеф розвідки зазначив, що Росія докладає зусиль, щоб зберегти міст.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Кримський міст залишається ціллю України.

"Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють", - сказав Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Зазначається, що за участю Буданова Україні в останні місяці вдалося відбити нафтові платформи в Чорному морі та систематичними атаками успішно відкинути Чорноморський флот Росії в Криму. Саме завдяки цим операціям Україна знову може експортувати зерно через Чорне море, щоб перервати російські поставки.

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Кримський міст знищать у 2024 році - що повідомлялося

Нагадаємо, у The Guardian із посиланням на високопосадовця ГУР написали, що Кримський міст буде знищено в першій половині 2024 року.

Співрозмовник в ГУР додав, що шеф української розвідки Кирило Буданов, уже має "більшість засобів для реалізації цієї мети".

Щоб остаточно зруйнувати незаконний Кримський міст, необхідний великий змішаний ракетний залп крилатих ракет, вважає військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Петро Черник.

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