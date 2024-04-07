Втім, шеф української розвідки також не виключає українського наступу цього року.

Росії посилить наступальні дії наприкінці весни - на початку літа, насамперед під Донецьком.

Таким прогнозом поділився очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу. Вони трохи просунуться в бік Часового Яру. Вони будуть рухатися в напрямку міста Покровська, стратегічного напрямку Покровськ", - сказав Буданов.

Очільник ГУР вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде. Він визнав, що ситуація досить складна, але вона під контролем.

Крім того, Буданов не виключає й українського наступу в поточному році. Втім, говорити на цю тему докладніше він не став, пославшись на те, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Наступ РФ - прогнози аналітиків

Після слів Зеленського про ймовірний масштабний наступ РФ, перспективи ворога стали активно обговорювати українські експерти та аналітики. Зокрема, полковник запасу ЗСУ Петро Черник говорив: жодних передумов хвилюватися немає. Після захоплення Авдіївки війська РФ фактично зупинилися. На думку Черника, поки що Росія не показала глибоких проривів оборони ЗСУ або ж суттєвого стягування сил на фронт.

Водночас військовий експерт Олексій Мельник у квітні висловив протилежну думку. "На одній із ділянок буде... спроба прориву", - сказав він українським ЗМІ.

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