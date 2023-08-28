Основний "прокол" російського диктатора полягає не у прорахунках, зазначив голова ГУР Міноборони України.

Головна помилка російського диктатора Володимира Путіна щодо України полягає у тому, що його відірвали від реальності.

Це вже є стратегічний програш РФ, розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час інтерв'ю "Крим.Реалії". "...його (Путіна - Ред.) відірвали від реальності - це і є його головна помилка. Не у прорахунках, а у тому, що відірвали від реальності. Ось у чому помилка його", - зазначив голова ГУР.

Буданов додав, що унаслідок повномасштабного вторгнення Росія отримала багато серйозних проблем, у тому числі стала дипломатичним вигнанцем.

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Повномасштабна війна в Україні з РФ триває - сьогодні це варто знати

Влада РФ хотіли за лічені дні захопити Україну, але зіткнулася з потужним опором. Росія зазнала величезних втрат на нашій землі. Загальні втрати ворога на 28 серпня 2023 року становлять приблизно 261 тис. 310 окупантів.

Генерал армії США у відставці, екс-директор Центрального розвідувального управління Девід Петреус говорив, що повномасштабна війна РФ проти України може бути пов'язана з неадекватною реакцією країн Заходу на порушення "червоних ліній".

На його думку, Володимир Путін міг вирішити, що Штати й держави-члени НАТО не будуть реагувати на вторгнення росіян в Україну, і дуже сильно помилився.

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