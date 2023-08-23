Неадекватна реакція західних держав на події у світі може викликати впевненість РФ у власних силах, вважає американський генерал.

Повномасштабна російсько-українська війна може бути пов'язана з неадекватною реакцією західних країн на порушення "червоних ліній".

Генерал американської армії у відставці, колишній директор Центрального розвідувального управління Девід Петреус незадоволений реакцією Заходу, зокрема, на вторгнення РФ у Грузію, а потім і в Крим та на Донбас. Про це він розповів в інтерв'ю "24 Каналу".

За його словами, на рішення Росії про повномасштабне вторгнення на українську землю могло вплинути і те, що Штати вирішили вивести свої війська з Афганістану. Генерал додав, що виведення військ з афганської території було "геть не блискучим".

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"З огляду на це все Путін (російський диктатор Володимир Путін - Ред.) вирішив, що США та країни НАТО не будуть реагувати на вторгнення Росії в Україну. Він дуже сильно помилився, і це була не єдина його серйозна помилка. Він думав, що швидко захопить Київ, замінить Зеленського (президент Володимир Зеленський - Ред.) на проросійського політика і так далі", - заявив екс-директор ЦРУ.

Петреус підкреслив, що неадекватна реакція Заходу на події у світі може викликати впевненість російської сторони у власних силах. "…щоб бути чесним, уряд США та Конгрес, так само як і головні члени НАТО та країни Заходу, розуміють, що жоден потенційний агресор не повинен недооцінювати наших реальних сил або нашу волю до їхнього застосування", - зазначив генерал.

Найважливіші новини про агресію Росії - що треба знати

РФ 8 серпня 2008 року вдерлася у Грузію для того, щоб підтримати сепаратистів. Росіяни жорстоко вбивали грузинів, загинули сотні осіб. Після такого акту агресії російську сторону жорстко не покарала світова спільнота.

У лютому 2014-го росіяни захопили український Крим, а навесні того ж року вдерлися на частину Донбасу. Після цього майже увесь світ покарав РФ санкціями. Обмежувальні заходи не зупинили агресора - вже 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Після цього держави Заходу почали активно допомагати Україні озброєнням та технікою, і плани російської влади швидко захопити нашу державу провалилися. У середині серпня поточного року американський президент Джо Байден заявив, що Володимир Путін вже програв війну в Україні.

Війна в Афганістані - що треба знати

Війська США та союзників були введені в Афганістану у 2001 році після того, як 11 вересня на американській території "Аль-Каїда" здійснила кривавий теракт. 29 лютого 2020 року США і таліби підписали мирну угоду, яка передбачала виведення з Афганістану всіх регулярних сил Штатів і НАТО.

Американські війська вивели з цієї країни у 2021 році. Після цього владу в Афганістані захопили представники терористичного руху "Талібан".

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