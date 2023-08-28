Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 490 російських загарбників.

Упродовж минулої доби українські захисники знищили ще 490 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 28 серпня, орієнтовно склали 261 тис. 310. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 490 російських загарбників.

Також було знищено чимало ворожої техніки. Зокрема: танків ‒ 4 тис. 400 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 8 тис. 562 (+8) од, артилерійських систем – 5 тис. 425 (+22) од, РСЗВ – 730 (+2) од, засоби ППО ‒ 499 (+1) од, літаків – 315 (+0) од, гелікоптерів – 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 383 (+5), крилаті ракети ‒ 1 тис. 415 (+4), кораблі /катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 7 тис. 866 (+12) од, спеціальна техніка ‒ 809 (+1).

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Протягом минулої доби на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

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