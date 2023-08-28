Упродовж минулої доби українські захисники знищили ще 490 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 28 серпня, орієнтовно склали 261 тис. 310. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 490 російських загарбників.
Також було знищено чимало ворожої техніки. Зокрема: танків ‒ 4 тис. 400 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 8 тис. 562 (+8) од, артилерійських систем – 5 тис. 425 (+22) од, РСЗВ – 730 (+2) од, засоби ППО ‒ 499 (+1) од, літаків – 315 (+0) од, гелікоптерів – 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 383 (+5), крилаті ракети ‒ 1 тис. 415 (+4), кораблі /катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 7 тис. 866 (+12) од, спеціальна техніка ‒ 809 (+1).
Війна в Україні - новини з фронту
Протягом минулої доби на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.