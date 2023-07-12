Наришкін заявив, що не виключає подальших розмов з Бернсом.

Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс зателефонував голові Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Сергію Наришкіну, про що розповів сам Наришкін кремлівському агентству "ТАСС".

Російський чиновник вважає, що заколот Пригожина слугував тільки приводом для дзвінка, його американського колегу більше цікавило питання України.

"Тому що основна частина бесіди була зосереджена на обговоренні теми і подій навколо України. Думали, міркували, а що ж робити з Україною", - відповів Наришкін.

Наришкін, відповідаючи на відповідне запитання кореспондента "ТАСС", заявив, що не виключає не тільки подальших розмов з Бернсом телефоном, але і особистої зустрічі з директором ЦРУ, хоча поки, за його словами, мова про неї не йде.

Роль ЦРУ в російсько-українській війні - останні новини

Варто відзначити, що минулого місяця New York Times і Wall Street Journal повідомили, що Бернс дзвонив Наришкіну, щоб запевнити Кремль, що Сполучені Штати не причетні до заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 23-24 червня.

Бернс і Наришкін підтримували зв'язок з початку російського вторгнення в Україну. Хоча інші прямі контакти між двома країнами зведені до мінімуму, а відносини знаходяться на найнижчому рівні після Карибської кризи 1962 року.

Заколот Пригожина - головне

23-23 червня Пригожин намагався підняти збройний заколот проти військового керівництва Росії.

У ті дні навіть пройшли перші бойові зіткнення приватної армії "кухаря Путіна" і регулярних військ Шойгу-Герасимова.

Але вже ввечері Пригожин від своєї ідеї відмовився і, після переговорів з Лукашенком, розвернув колони військ і техніки назад у польові табори.

Путін ПВК "Вагнер" не ліквідував, що позначилося на авторитеті самого російського президента, вважають аналітики.

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