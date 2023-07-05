Але будь-яка робота ЦРУ в Україні і для України має обмеження.

Багато чого з того, що США роблять для допомоги Україні, тримається в секреті, і багато з того, що зазвичай входить до компетенції американських збройних сил, виконується ЦРУ, пише Newsweek з посиланням на анонімні джерела.

Повідомляється, що ЦРУ допомагає Україні зі збором секретної інформації, організацією "військової" логістики, а ще контактує з країнами, які допомагають Україні в протистоянні з Росією, але бажають, щоб про це не знали росіяни.

Разом з тим ЦРУ насамперед націлена зрозуміти, що "коїться в головах" президентів України і Росії. Наприклад, співрозмовники Newsweek заявили, що Україна не попереджала США про атаки на російських військових високопоставлених осіб або про удари по об'єктах в Криму, як це було у випадку з Кримським мостом.

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Але будь-яка робота ЦРУ в Україні і для України має обмеження, поставлені Адміністрацією Байдена, щоб не втягнути Сполучені Штати у прямий конфлікт з Росією.

"Це складний баланс: ЦРУ дуже активно бере участь у війні, не порушуючи основної обіцянки Адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на (українській - УНІАН) землі не буде американських черевиків", - цитує Newsweek одного високопоставленого співробітника розвідки.

Інший співрозмовник видання - відставний високопоставлений співробітник військової розвідки - своєю чергою справедливо зазначив: "Якщо ми хочемо, щоб Київ нас почув, нам потрібно нагадати собі, що війну виграють українці, а не ми".

Війна в Україні- головне

24 лютого 2022 року Путін, попри усі застереження Заходу, наказав свом військам вторгнутися в Україну. Головним завданням Москви була швидка окупація Києва і захоплення державної влади, але цього не сталося - ЗСУ витіснили росіян з низки областей, в тому числі з-під столиці, протягом всього кількох місяців.

Після контрнаступу ЗСУ восени російські окупанти також втекли з Харківської і Херсонської областей.

За цей час військова допомога Заходу українських військ суттєво зросла у номенклатурі - в Україну почали надходити танки, передові засоби ППО, далекобійне озброєння, хоча надання ЗСУ ракет ATACMS досі вважається Білим домом "червоними лініями". Зрушило з місця і обговорення відправки в Україну F-16.

Останнім аргументом на тлі розпочатого літнього контрнаступу ЗСУ у Путіна залишається застосування ядерного озброєння проти України або будь-якої з країн-членів НАТО. На фронті ж, за останніми даними Генштабу, у Путіна повний провал.

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