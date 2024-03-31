За його словами, такі дії відвертають увагу ворога на фронті.

Рейд російських добровольців на територію Російської федерації вигідний Україні. Вони відволіувють увагу та сили росіян від фронту.

"Стосовно діяльності ЛСР, РДК, "Сибір" і інших добровольчих формувань – вони воюють за свою державу. Дещо їм вдається, дещо не вдається, але вони не полишають своєї роботи. Це другий рік поспіль в одному і тому самому місці відбуваються події, що говорить про систематичність їх підходу. Коли зміниться ситуація більше на фронті, їм, я думаю, стане легше просуватись далі і добиватися своєї мети. Станом на зараз для нас дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили свої на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів", - заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Буданов пояснив, що в той час, коли йде максимальна напруга на фронті в Україні, полегшиться ситуація для діяльності російських добровольчих формувань по відновленню, відбиттю своєї держави.

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Також, за його словами, коли радикально почнуться зміни, і Росія буде змушена відходити, відступати, вони також зроблять свою справу.

Буданов також висловився щодо того, чи можуть зараз російські добровольці дійти до Москви.

"Зараз вони до Москви, на жаль, зі зброєю в руках не можуть дійти. У цьому я певен. Але з часом, коли ситуація буде це дозволяти, вони свою роль ще зіграють", - резюмував Буданов.

Рейди російських добровольців на територію РФ - головні новини

12 березня легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції. Вони заявили, що йдуть на вибори Путіна та закликали місцеве населення евакуюватися для їхньої ж безпеки.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає російським добровольчим формуванням. Він зазначив, що ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту.

Юсов підкреслив, що російські добровольці безпосередню участь беруть у серйозних операціях.

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