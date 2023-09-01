З приводу можливого невдоволення Заходу темпами контрнаступу головний розвідник зазначив,що Україна воює "не для партнерів".

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував заяви про "повільний контрнаступ" України і наголосив, що головне, що українські захисники попри усе рухаються вперед.

"Наближуємось. Є певні уповільнення. Інколи з суб'єктивних причин, інколи з об'єктивних причин. Ну, це нормально, але ми рухаємось вперед і навіть те, що ви зараз згадали, багато хто каже повільний наступ. Дивіться, саме формулювання: ви ж самі кажете "повільний", але "наступ". Це ж не повільне відповзання назад, це повільний наступ, але вперед", - наголосив розвідник під час інтерв'ю ТСН.

Також Буданов прокоментував заяви в інформаційному просторі про те, що західним партнерам можуть не подобатись темпи контрнаступу в Україні. Він наголосив, що не розуміє, "чому комусь має подобатись чи не подобатись наша війна".

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"Це зрозуміло, я теж хотів би трошки більшого можливо, але маємо що маємо", - зазначив голова ГУР.

З приводу того, чи узгоджувала Україна темпи та цілі контрнаступу із союзниками Буданов сказав, що "ми точно воюємо не для партнерів".

Український контрнаступ та реакція Заходу

Як повідомляв УНІАН, у другій половині літа усе частіше в Західній пресі з'являлися статті про повільність контрнаступу України.

Так, видання Bloomberg писало, що європейські союзники України стурбовані вкрай повільними темпами українського контрнаступу. Вони побоюються, що за відсутності значного прогресу до настання зими США можуть припинити активну підтримку України, а Європа не здатна забезпечити Київ усім необхідним.

Водночас українське військове командування відкидало всі звинувачення, зазначаючи, що головне в цих складних умовах - те, що контрнаступ повільно, але просувається.

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