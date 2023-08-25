Без США Європа не витягне підтримку України на достатньому рівні.

Європейські союзники України стурбовані вкрай повільними темпами українського контрнаступу. Вони побоюються, що за відсутності значного прогресу до настання зими США можуть припинити активну підтримку України, а Європа не здатна забезпечити Київ усім необхідним, пише Bloomberg.

"За понад два місяці свого контрнаступу Києву вдалося досягти лише тактичних успіхів проти сильно окопаних російських сил, попри те, що він направив до операції багато підрозділів, навчених і озброєних США та Європою. Вікно для подальших великих дій звужується, оскільки восени насувається волога та холодна погода", – йдеться у публікації.

Видання зазначає, що попри обіцянки українських та західних офіційних осіб продовжувати боротьбу до кінця, повторити масштаби підтримки в наступному році буде важко.

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"Запаси боєприпасів, зокрема, вичерпані, а виробництво в США та Європі не буде збільшено до кінця 2024 року. Винищувачі F-16, ймовірно, також не прибудуть раніше наступного року", – йдеться у статті.

Крім того, для США підтримка України стає усе важчою з політичного погляду. Проблема полягає у тому, що в Республіканській партії стає все більше противників такої допомоги. Європейські чиновники стурбовані тим, що президент Джо Байден може врешті-решт спробувати підштовхнути Україну до переговорів за відсутності значного прогресу на полі бою, оскільки наступного року в США спалахне передвиборча кампанія.

"Постійна підтримка України з боку США залишається важливою, оскільки Європа сама по собі не має військового потенціалу, щоб достатньо посилити сили Києва", – пише Bloomberg.

Публічно Київ та його союзники заперечують, що цього року війна зайшла в якийсь глухий кут, але в приватному порядку деякі офіційні особи попереджають, що це стає дедалі ймовірнішим, оскільки успіхи на місцях досягаються повільно.

На Заході усе голосніше звучать голоси про те, що ЗСУ мають вдатися до тактики активних бронетанкових штурмів російських позицій, від якої українське командування відмовилося після великих втрат на початку літа.

Однак є й ті, хто визнають, що з огляду на доступні Києву ресурси, більш продумана та обережна стратегія, яку Генштаб ЗСУ реалізує зараз, є правильною. Хоча вона і потребуватиме більше часу для здобуття видимих успіхів.

Контрнаступ ЗСУ – останні новини

За словами очільника американського Генштабу Марка Міллі, з'являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони на певній ділянці фронту в Запорізькій області. Зокрема зараз українські війська розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що контрнаступ українських військ відбувається за тим планом, який був затверджений. Він зазначив, що просування відбувається у той спосіб, який можливий для збереження максимальної кількості військових. За його словами, радикально ситуацію змінити може наявність в ЗСУ сучасних винищувачів.

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