Голова МЗС наголосив, що критика повільності контрнаступу рівнозначна плювку в обличчя українським солдатам.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба радить усім критикам повільності контрнаступу Сил оборони України затулити пельку і самостійно спробувати сили на фронті для звільнення української землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС України сказав на спільному брифінгу з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбарес Буено у місті Толедо, де відбувається неформальне засідання глава МЗС країн-членів Євросоюзу.

"Критика повільного темпу контрнаступу рівнозначна плювку в обличчя українського солдата, який щодня жертвує своїм життям для просування вперед і звільнення одного кілометра української землі за іншим. Я би рекомендував усім критикам заткнутись, приїхати до України і спробувати самостійно звільнити один квадратний сантиметр", - наголосив Кулеба.

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Війна в Україні - контрнаступ

Як повідомляв УНІАН, у другій половині літа усе частіше в Західній пресі з'являлися статті про повільність контрнаступу України.

Наприклад, видання Bloomberg писало, що європейські союзники України стурбовані вкрай повільними темпами українського контрнаступу. Вони побоюються, що за відсутності значного прогресу до настання зими США можуть припинити активну підтримку України, а Європа не здатна забезпечити Київ усім необхідним.

Видання The Washington Post писало, що повільний контрнаступ погіршує настрої серед українців.

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